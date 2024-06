Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrrad beschädigt VW Up: Zeugen gesuch; Einbrecher klauen Laptop und Werkzeuge

1. Fahrrad beschädigt VW Up: Zeugen gesucht - Maintal/Bischofsheim

(cb) Am Freitag wurde innerhalb von drei Stunden ein VW UP, welcher in der Heinrich-Sorg-Straße (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigt. Der weiße Kleinwagen wurde gegen 13.30 Uhr abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 16.30 Uhr musste der Fahrzeugbesitzer einen Schaden im Wert von ungefähr 1.000 Euro feststellen. An der Fahrzeugfront und dem Kotflügel konnten die Ermittler Fahrradreifenabdrücke sichern, weshalb vermutlich ein Fahrrad die Schäden verursacht hat. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Die Beamten in Maintal nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 14302-0 entgegen.

2. Einbrecher klauen Laptop und Werkzeuge - Gelnhausen

(cb) Aus einem Bürogebäude an der Anschrift "Zum Wartturm" haben Langfinger zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschiedene Werkzeuge sowie Laptops gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach, drangen die bislang unbekannten Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Hier hebelten sie dann mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen bevor sie anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

