POL-OF: Motorradfahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Offenbach (ots)

(lei) Schwere Verletzungen erlitt eine 42 Jahre alte Motorradfahrerin am Montagabend, nachdem sie auf dem Odenwaldring mit einem Auto zusammengestoßen war. Die Frankfurterin war gegen 18.35 Uhr mit ihrer Ducati in Richtung Spessartring unterwegs, dabei befand sie sich auf der linken von drei Fahrspuren. In Höhe der Zufahrt zum Ring-Center, so die bisherigen Erkenntnisse, wollte ein rechts neben ihr fahrender 26-jähriger Audi-Fahrer dann wohl ein verbotswidriges Wendemanöver über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn vollziehen. Hierbei übersah er offenbar die Bikerin links neben sich und kollidierte mit ihr. Die 42-Jährige kam zu Fall und wurde kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Das Polizeirevier Offenbach bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Offenbach 25.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

