POL-GE: Korrektur zu "Unbeteiligte bei Autorennen gefährdet - Bitte bei Polizei melden"

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Trickdiebstahl in Bulmke-Hüllen sucht die Polizei Zeugen der Tat vom Donnerstag, 25. Juli 2024. Eine unbekannte Frau hatte gegen 12.45 Uhr an der Tür einer 83-Jährigen an der Hohenzollernstraße geklingelt und sich als Mitarbeiterin der Wasserwerke ausgegeben. Weil Bauarbeiten in der Nähe womöglich einen Schaden verursacht haben könnten, wolle sie sich im Keller der Seniorin umsehen. ...

