POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2024

Krad prallt gegen Auto - Zwei Schwerverletzte

Am Samstagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Güglingen schwer verletzt. Gegen 17.45 Uhr war der 22-jährige Lenker einer Kawasaki auf der Heilbronner Straße von Frauenzimmern in Richtung Güglingen unterwegs. Am Ortseingang Güglingen wollte ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer von der Herrenäckerstraße nach links in die Heilbronner Straße in Richtung Frauenzimmern einbiegen. Im Einmündungsbereich prallte die Kawasaki gegen die Fahrerseite des Hyundai. Dabei wurden der 22-Jährige sowie seine 19-jährige Sozia so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 3 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Main-Tauber-Kreis

Külsheim-Hundheim: Auffahrunfall - Transporter mit Anhänger von der Straße geschoben

Ein 42-Jähriger war am Samstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, mit seinem Opel Vivaro mit Anhänger auf der L 508 von Hundheim in Richtung Nassig unterwegs. Da ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegenkam, der gerade einen Traktor überholte, bremste er sein Fahrzeug ab, um dem Rettungswagen die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Dies erkannte ein 26-Jähriger zu spät, der mit einem Seat und Anhänger dem Opel folgte. Der Seat prallte gegen den Anhänger des Opel, worauf dieses Gespann von der Straße geschoben wurde und in einer Wiese zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hohenlohekreis

Dörzbach-Laibach: Leichtkraftrad-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt der Lenker eines Leichtkraftrades am Freitagnachmittag in Laibach. Der 17-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Rengershäuser Straße am Ortsende von Laibach in Richtung Rengershausen unterwegs. Möglichweise aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Jugendliche kurz nach einer leichten Rechtskurve ohne fremde Beteiligung. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber musste für den Transport nicht mehr eingesetzt werden. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken-Schlierstadt: Fallschirmspringerin bei Landung verletzt

Eine 28-jährige Frau wurde am Samstagmittag bei einem Fallschirmsprung im Bereich des Flugplatzes Schlierstadt so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Frau wollte gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände des dortigen Fallschirmsportzentrums landen und unterschätzte dabei vermutlich das abschüssige Feld. Da sie keinen Bodenkontakt bekam, prallte sie gegen den Baum eines nahegelegenen Waldes.

