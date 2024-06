Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag befuhr eine 59jährige Weimarerin mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Buttelstedter Straße in Richtung Schöndorf. Zwischen der Nordstraße und dem Kreisel Schöndorf befindet sich auf dem Radweg mittig ein Pfosten als Einfahrsperre für Pkws. Diesen bemerkte die Radlerin zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sie blieb mit einer Pedale hängen und stürzte. Mit Verletzungen an Rücken, Armen und Beinen wurde sie ins Klinikum gebracht.

