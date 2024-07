Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbeteiligte bei Autorennen gefährdet - Bitte bei Polizei melden

Gelsenkirchen (ots)

Zwei 18 und 19 Jahre alte Autofahrer werden verdächtigt, am Mittwoch, 24. Juli 2024, in Bulmke-Hüllen ein illegales Autorennen gefahren zu sein. Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie zwei hochmotorisierte Fahrzeuge der Marke Mercedes zeitgleich unter Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit von einem Supermarkt-Parkplatz an der Brüsseler Straße fuhren. Um eine Kollision an einem Zebrastreifen zu verhindern, musste eine Familie mit Kinderwagen abrupt stoppen. Auch eine ältere Person soll sich über das Verhalten der Autofahrer geärgert und beschwert haben. Die Polizei bittet all diese Personen, sich beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6226 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den beiden Autofahrern machen können. Auch hier melden sich Zeugen bitte unter den oben genannten Rufnummern. Polizeikräfte trafen die beiden Fahrzeuge samt mutmaßlicher Fahrer, einem 18-jährigen Gelsenkirchener und einem 19 Jahre alten Bochumer, später an der Europastraße an. Neben ihren Führerscheinen stellten die Beamten zudem die Autos der beiden Männer sicher und leiteten Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell