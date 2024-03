Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 12-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 13. März 2024, kam es gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee / Arthur-Fitger-STraße / Grüne Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Fußgänger aus Delmenhorst schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr eine 59- jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst mit ihrem Pkw die Arthur-Fitger-Straße in Fahrtrichtung Grüne Straße. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee wollte die 59-Jährige, bei Grünlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage, ihre Fahrt nach links in Richtung stadteinwärts fortsetzen. Beim Abbiegen kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß mit dem 12-jährigen Fußgänger, der den Fußgängerüberweg bei Grünlicht von der Arthur-Fitger-Straße in Richtung Grüne Straße nutzte. Der 12-Jährige wurde schwer verletzt. Der 12-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren, wo dessen Mutter ebenfalls erschien. Zu erkennbaren Sachschäden am Pkw ist es nicht gekommen.

