Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall verursacht Schaden von mehreren tausend Euro

Mannheim (ots)

Der 25-jährige Fahrer eines Fords befuhr am späten Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr die Tilsiter Straße aus Richtung Sandhofen kommend. In Folge von Unachtsamkeit fuhr er in Höhe der Haltestelle Tilsiter Straße auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes Sprinter auf. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Da beim Ford in Folge des Aufpralls Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma im Anschluss der Unfallaufnahme gereinigt werden.

