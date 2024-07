Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Erle schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Kollision zwischen einem Taxi und einer Fahrradfahrerin mussten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei am Dienstag, 30. Juli 2024, zur Willy-Brandt-Allee ausrücken. Nach Zeugenaussagen überquerte eine 78-jährige Gelsenkirchenerin in Höhe eines Möbel-Geschäfts gegen 16.15 Uhr die Willy-Brand-Allee mit ihrem Fahrrad. Dabei wurde sie von einer in Richtung Herne fahrenden 55-jährigen Taxifahrerin frontal erfasst. Die 78-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ersthelfer versorgten die Radfahrerin und die Taxifahrerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Gelsenkirchenerin wurde zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Willy-Brandt-Allee in Fahrtrichtung Herne für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund des Rammstein-Konzerts in der Veltins-Arena kam es im Rahmen der Anreisephase zu Verkehrsverzögerungen.

