Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gestohlenes Fahrzeug in Bulmke-Hüllen entdeckt - Mehrere Anzeigen gefertigt

Gelsenkirchen (ots)

Dank Hinweisen von Zeugen wurde die Polizei Gelsenkirchen am Sonntag, 28. Juli 2024, gegen 11.15 Uhr auf ein Fahrzeug in Bulmke-Hüllen aufmerksam, das seit dem 11. Juli 2024 bereits polizeilich als gestohlen gemeldet war. Die Beamten begaben sich umgehend in die Fahndung und fanden das verdächtige Auto, samt zunächst unbekanntem Fahrer, an einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Brüsseler Straße. Beim Erblicken der Polizei wollte der Tatverdächtige zunächst fußläufig flüchten, wurde aber nach kurzer Nacheile durch die Beamten gestellt. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Gelsenkircheners stellten die Beamten fest, dass das verdächtige Fahrzeug tatsächlich als gestohlen gemeldet war und ein Haftbefehl gegen den 28-Jährigen vorlag. Zudem besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Durchsuchung des Gelsenkircheners fanden die Beamten mutmaßlich weitere Betäubungsmittel auf.

Da der Gelsenkirchener die ersatzweise geforderte Geldstrafe aufgrund des offenen Haftbefehls nicht zahlen konnte, wurde vorläufig festgenommen und das Auto sowie die aufgefunden Substanzen sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen auf der Polizeiwache im Süden Blutproben. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell