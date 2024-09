POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Ultraleichtflugzeug abgestürzt Am Sonntag, 08.09.2024, gegen 16:15 Uhr, stürzte ein Ultraleichtflugzeug auf dem Flughafen in Ingelfingen-Hermutshausen kurz nach dem Start ab. In ca. 25 m Höhe verlor das Flugzeug aus bislang nicht bekannter Ursache an Höhe, streifte einige Bäume und fiel auf den Boden. Sowohl der 54-jährige Pilot als ...

