Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn (ots)

Autobahn BAB A6: tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Sonntag, 08.09.2024, gg. 10:16 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Ver-kehrsunfall auf der BAB A6 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz nach der Anschlussstelle Bretz-feld. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Heilbronn mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund sehr hoher Geschwindigkeit ins Schleudern kam. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. Der Fahrer kam nach der Kollision schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen von Ersthelfern und Reanimationsversuchen der Rettungskräfte verstarb der Motorradfahrer an seinen schweren Kopfverletzungen noch an der Unfallstelle. Unfallursächlich entstand Sachschaden in Höhe von ca 7000 Euro am Motorrad und der Randbebauung. Die Feuerwehr Bretzfeld war mit 10 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Einsatzfahrzeugen und einem Notarztteam im Einsatz.

Die BAB A6 war in Fahrtrichtung Nürnberg von 10:16 - 13:40 Uhr voll gesperrt.

