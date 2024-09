Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 07.09.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Update - Suche nach vermisster Person

Seit Freitag, 06.09.2024, gegen 16:45 Uhr, wird ein 34-jähriger Mann in Tauberbischofsheim vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 17:25 Uhr fußläufig in einem Waldgebiet im Bereich des Bauwagens am Hammberg in Tauberbischofsheim gesehen. Er befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Es geht jedoch keine Gefahr von ihm aus. Der Mann ist ca. 1,85 m groß, hat kurze braune Haare, trägt ein hellblaues bzw. hellgraues Polo-Shirt und eine lange dunkle Jeans. Hinweise werden über das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Tel. 09341/81-0 oder über den Notruf der Polizei, Tel. 110, entgegengenommen.

Update:

Es wurde eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei BW unter dem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tauberbischofsheim-vermisstenfahndung/ sowie auf den SocialMedia-Kanälen des LKA BW eingestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell