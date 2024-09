Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2024

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Schussabgabe gesucht

Am Donnerstagabend wurde gegen 22.15 Uhr in Tauberbischofsheim ein 35-jähriger Mann durch eine Schusswaffe verletzt. Der Mann war gerade dabei, Gegenstände in seinen Pkw in der Daimlerstraße zu laden, als er plötzlich von einem Projektil am Bein getroffen wurde. Trotz seiner schweren Verletzung konnte sich der Geschädigte selbstständig in Deckung begeben und den Notruf verständigen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Nach der Schussabgabe entfernte sich ein dunkler Pkw Kleinwagen vom Gelände einer gegenüberliegenden Natursteinfabrik. Ein Zeuge, der den Schuss hörte, konnte beobachten, wie das Fahrzeug in Richtung Hochhäuser Straße davonfuhr. Über die weitere Fluchtrichtung liegen derzeit keine Informationen vor. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität des unbekannten Täters laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Kriminalpolizeikommissariat Tauberbischofsheim bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Kleinwagen geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat hierzu ein Hinweistelefon eingerichtet, die Telefonnummer lautet 07131 1044444.

