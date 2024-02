Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Körperverletzung in Diskothek gesucht

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18.02.2024) kam es in einer Diskothek an der Unnaer Straße zu einem Körperverletzungsdelikt durch einen Besucher.

Nach Angaben der Geschädigten hat der Unbekannte gegen 0.30 Uhr eine 58-jährige Frau auf der Tanzfläche beleidigt und auch nach Aufforderung nicht in Ruhe gelassen. Als sich ihr 54-jähriger Begleiter einmischte, kam es zu einer Rangelei, in die sich auch noch die weibliche Begleitung des Unbekannten einmischte.

Die Geschädigten wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beschuldigten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung Mann:

- Circa 1,90m groß - Glatze - Kräftige Statur - Weißes T-Shirt - Dunkle Jeanshose

Personenbeschreibung Frau:

- Dunkle Haare - Circa 1,75m groß - Schlanke Statur

Zeugen, die weitere Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell