Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung durch alkoholisierten Fußgänger

Selm (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Fußgänger hat am Donnerstag (22.02.2024) durch sein Verhalten mehrere Straftatbestände erfüllt.

Gegen 19 Uhr war er auf der Südkirchener Straße in Richtung Südkirchen unterwegs, als er in Höhe Hausnummer 70 plötzlich mitten auf die Straße getreten sein soll. Ein ihm entgegenkommender 42-jähriger PKW-Fahrer aus Lünen bremste sofort und wich dem Mann nach rechts aus. Dadurch kam er nach von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger konnte er vermeiden.

Dieser soll nach Zeugenaussagen anschließend auf der Straße "getanzt" haben. Ein in Richtung Südkirchen fahrender 63-jähriger Nordkirchener hielt an der Unfallstelle an, um dem Verunfallten zu helfen. Der Fußgänger ging auf den anhalten PKW zu und schlug und trat darauf ein. Anschließend setzte er seinen Weg in Richtung Südkirchen fort.

Er konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung in der Nähe der Unfallstelle von den Einsatzkräften angetroffen werden. Der 26-jährige ukrainische Staatsbürger mit Wohnsitz in Selm stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zur Wache Werne gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Der PKW des Lüneners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

