POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Ultraleichtflugzeug abgestürzt Am Sonntag, 08.09.2024, gegen 16:15 Uhr, stürzte ein Ultraleichtflugzeug auf dem Flughafen in Ingelfingen-Hermutshausen kurz nach dem Start ab. In ca. 25 m Höhe verlor das Flugzeug aus bislang nicht bekannter Ursache an Höhe, streifte einige Bäume und fiel auf den Boden. Sowohl der 54-jährige Pilot als auch der 11-jährige Fluggast wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide waren ansprechbar und nicht in Lebensgefahr. Am Flugzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Künzelsau geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter 07940-9400 zu melden.

