LPI-J: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Über das Dach gelangten in der vergangenen Nacht noch unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in Stadtroda. Ziel war die Tabakwarenabteilung des Marktes, aus der Artikel im Wert von über 14.000 Euro entwendet worden sind. Anschließend flüchten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte den Tatort. Die Ermittlungen zur Tat laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr