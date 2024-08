Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Scheune

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.08.2024:

Jesberg

Ereigniszeit: Donnerstag, den 08.08.2024; 21:37 Uhr

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Scheune in der Burgstraße in Jesberg gerufen. Dort geriet ein Raum, der zum Teil als Werkstatt genutzt wird, in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Etagen des Gebäudes verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Fensterscheiben und div. elektrische Geräte, die sich zum Ereigniszeitpunkt in der Scheune befanden, beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit von einem technischen Defekt eines Elektrogerätes als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten durch den Brandursachenermittler nicht erlangt werden.

Nach ersten Schätzungen liegt die Gesamtschadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell