POL-HR: Diebstahl von Krankenfahrstuhl

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2024: Gilserberg Tatzeit: Montag, 05.08.24, 18:00 Uhr bis Dienstag, 06.08.24, 13:55 Uhr Zwischen Montagabend und Dienstagmittag sind unbekannte Täter in der Gemünder Straße in Gilserberg in einen Kiosk des dortigen Freibades eingebrochen. Die unbekannten Täter überstiegen zunächst den Zaun des Freibadgeländes. Im Anschluss hebelten sie ein Verkaufsfenster auf, über das sie in den ...

mehr