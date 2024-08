Polizei Homberg

POL-HR: Polizei warnt vor Falschgold- bzw. Geldwechselbetrug

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.08.2024:

Schwalm-Eder-Kreis

Tatzeit: Samstag, den 03.08.2024; 12 Uhr

Eine hektisch winkende Person steht am Straßenrand oder an einer Autobahn Raststätte. Jemand hält an und möchte helfen. Es wird erklärt, dass der Tank leer sei und man dringend nach Hause müsse. Im Auto befindet sich meist eine traurig schauende Frau. Die Person bittet um Geld für das Benzin und bietet im Gegenzug Gold oder Bargeld in einer Fremdwährung an.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeidirektion Schwalm-Eder vor dieser Betrugsmasche. Am Samstag gegen 12 Uhr wurde ein Fahrzeug aus dem Schwalm-Eder-Kreis auf einer Kreisstraße im Bereich Guxhagen von zwei unbekannten Personen angehalten. Und auch hier wurde eine Notlage vorgetäuscht. Das unbekannte Täterpärchen stand mit dem Fahrzeug am Straßenrand und täuschte glaubhaft vor kein Benzin mehr zu haben. Sie fragten das Opfer, ob er ihnen Geld wechseln könne. Der Geschädigte tauschte daraufhin mit den Tätern 500 Rubel gegen 100 Euro. Zu Hause stellte er fest, dass die weißrussischen Rubel jedoch in 2016 entwertet wurden und sind somit wertlos waren.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

-Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, dunkler Bart, trug ein Hawaii-Hemd -Weiblich, ca. 25 Jahre alt Sie führten bei Ihrer Tat einen dunklen BMW mit britischem Kennzeichen mit sich. Zeugen, denen das Täterpärchen oder das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze unter der Rufnummer 05681/774-0 zu melden.

Mit dieser Masche haben Betrüger leider immer wieder Erfolg. Sie täuschen eine Notlage vor und bieten im Gegenzug Falschgeld oder Falschgold an.

Die Polizei warnt:

- Seien Sie aufmerksam, wenn sie finanzielle Angebote aufgrund einer Notlage bekommen. - Tätigen Sie keine dubiosen Geld-gegen-Geld oder Geld-gegen-Gold Wechselgeschäfte. Lassen Sie sich nicht darauf ein. - Kontaktieren sie die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang auffallen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

