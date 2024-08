Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.08.2024:

Oberaula

Tatzeit: bis Sonntag, den 04.08.24; 17:20 Uhr

Unbekannte versuchten in der letzten Woche in ein Wohnhaus in der Heerstraße in Oberaula einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter zunächst eine Tür am Hintereingang des Wohnhauses aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen die Täter ein Glaselement der Tür ein und versuchten darüber ins Objekt zu gelangen. Die Tür hielt allen Einbruchsversuchen stand und die Täter entfernten sich vom Tatort.

Bei dem versuchten Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell