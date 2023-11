Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 24.11.2023 wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof in Ludwigshafen durch zwei Unbekannte leicht verletzt. Der 21-Jährige war gegen 00:30 Uhr zu Fuß im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs, als er auf zwei bislang unbekannte Männer traf. Als der 21-Jährige wegrennen wollte, wurde er von den beiden Unbekannten verfolgt und mit einer Stange auf den Rücken geschlagen. Wenige Minuten nachdem die Unbekannten vom 21-Jährigen abgelassen und sich in Richtung Parkplatz entfernt hatten, fuhren ein dunkler Kastenwagen und ein silberner Seat vom Parkplatz in Richtung Ludwigshafen-Süd. Die Unbekannten wurden als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Sie sollen dunkle Kleidung, Mützen und Handschuhe getragen haben. Zudem sollen sie Rumänisch gesprochen haben.

Haben Sie etwas beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

