POL-PPRP: Frau durch Böller verletzt und Rettungsdienst behindert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am 23.11.2023 gegen 8 Uhr parkte eine 30-Jährige ihr Auto in der Walzmühlstraße in Ludwigshafen vor einem orangefarbenen Bauschuttcontainer. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Delle an ihrem Auto sowie orangefarbene Anhaftungen fest. Der Container befand sich nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 2.000EUR. Können Sie ...

mehr