Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/ Großrinderfeld: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Gegen 21 Uhr war der Fahrer eines BMWs auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 47-Jährige prallte daraufhin mit seinem Wagen mehrfach gegen die rechte Leitplanke, bevor der Wagen über die Fahrbahn schleuderte und entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Die vier Insassen des Fahrzeugs blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Boxberg: Unfall mit historischem Motorrad

In Boxberg verunfallte am Sonntagabend ein Motorradfahrer mit seiner historischen Maschine. Der 68-Jährige wollte gegen 16.30 Uhr mit seinem Oldtimer von der Unterschlüpfer Straße in die Mühlbergstraße abbiegen und verwechselte dabei wohl das Brems- mit dem Kupplungspedal. Das Motorrad kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stieß in einer Einfahrt mit einem geparkten Opel zusammen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, seine Sozia blieb unverletzt. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Schäden am Motorrad können derzeit noch nicht beziffert werden.

Bad Mergentheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mit fast 2,6 Promille verursachte eine 32-Jährige am Freitagabend in Bad Mergentheim einen Verkehrsunfall. Die Frau war mit ihrem VW gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 290 unterwegs, als sie kurz vor dem Wildpark die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Da sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme die Anzeichen verdichteten, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde mit ihr ein Test durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 2,58 Promille an, weshalb die 32-Jährige eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten sich unbekannte Zugang zu einer Wohnung am Bad Mergentheimer Marktplatz zu verschaffen. Der oder die Unbekannten versuchten zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen gewaltsam die Eingangstür der über einer Bäckerei gelegenen Wohnung zu öffnen, scheiterten aber offenbar. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Marktplatz verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagnachmittag einen in Tauberbischofsheim geparkten Audi. Der Besitzer hatte seinen A8 gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Ringstraße gegenüber eines Fitnessstudios abgestellt. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er an der Beifahrerseite seines Audis Schäden, die von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt werden. Der Verursacher hinterließ an der Unfallstelle nichts als rote Lackspuren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

