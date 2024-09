POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024

Polizeipräsidium Heilbronn

Waldbrunn: 61-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Ein 61-Jähriger wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, nachdem er am frühen Samstagmorgen in Waldbrunn versuchte einen 43-Jährigen zu überfahren und dessen Auto anzuzünden. Nach einem Fest des örtlichen Schützenvereins wollte der 43-Jährige gegen 6.30 Uhr zu seinem Fahrzeug gehen, wo er in unmittelbarer Nähe auf den 61-Jährigen traf. Vermutlich war es bereits auf dem Fest zu einem Streit gekommen, der nun beim erneuten Aufeinandertreffen der beiden, in einem Handgemenge endete. In dessen Verlauf rammte der Ältere, der die ganze Zeit am Steuer seines Wagens gesessen hatte, den Jüngeren zunächst mit der Front seines Autos und versuchte daraufhin den 43-Jährigen zu überfahren. Dieser wurde bei dem Angriff nicht lebensgefährlich verletzt. Da am Kraftstofftank des Autos des Angegriffenen außerdem eine an- aber nicht vollständig abgebrannte Lunte aufgefunden wurde, besteht außerdem der Verdacht, dass der 61-Jährige versuchte das Fahrzeug seines Kontrahenten in Brand zu setzen. Der 61-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter vorgeführt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

