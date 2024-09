Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Falscher Bankmitarbeiter - Zeugen gesucht

Als Bankmitarbeiter gab sich ein Mann am Freitagnachmittag gegenüber eines 81-Jährigen in Dörzbach aus und fragte nach persönlichen Daten. Der Senior erhielt gegen 12 Uhr einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin eines Telekommunikationsunternehmens, die angab, dass eine Bestellung des Herrn über 4.200 Euro vorliegen würde. Da dies nach ihren Angaben vermutlich irrtümlich geschehen war, erfragte sie die PIN des Mannes und teilte mit, dass ein Mitarbeiter der Bundeszentralbank bei ihm vorkommen würde, um das "Missverständnis" zu klären. Da dem 81-Jährigen daraufhin Zweifel an der Echtheit des Anrufs aufkamen, beendete er das Gespräch. Im selben Moment klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Bundeszentralbank an dessen Haustür in der Glaswiesenstraße. Diesen konnte der 81-Jährige abwimmeln und daraufhin seine Bankkarte sperren lassen, sodass es zu keinem Schaden kam. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Betrügern aufgenommen. Personen, denen im Tatzeitraum eine Person aufgefallen ist, auf die nachfolgende Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden: Männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank, dunkle, kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Bekleidet mit einer dunklen Jeans, heller Strickweste, hatte eine Aktentasche bei sich.

Öhringen: Mit mehr als 1,6 Promille Unfall verursacht

Ein 28-Jähriger kollidierte am Sonntagmorgen mit seinem VW Golf in Öhringen mit einer Ampel. Der Mann war gegen 5 Uhr im Bereich der Kreuzung Möhringer Straße / Sudetenstraße unterwegs und verlor wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast der Ampel kollidierte. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw auf einem Parkstreifen in der Lindenallee festgestellt werden. Kurz darauf kam auch der 28-Jährige zu seinem Fahrzeug. Da es Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol gab, wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab eine Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb der VW-Lenker zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Solarpanele mit Steinen beworfen

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachten Unbekannte am Freitagabend in Öhringen. Diese warfen kleine Steine auf das Flachdach eines Wohnhauses in der Straße "Zwinger", wodurch das Glas der Solarpanele zerbrach. Der Eigentümer und Nachbarn hörten zwar ein Geräusch, konnten dieses aber nicht direkt zuordnen. Im Bereich wurden jedoch drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahre gesehen. Ob diese für die Tat verantwortlich sind ist nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Neuenstein: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Vermutlich weil eine Polo-Lenkerin die Vorfahrt eines Skodas missachtete, kam es am Freitagabend zu einem Unfall bei Neuenstein. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 21.30 Uhr die Autobahn 6 und verließ diese an der Anschlussstelle Neuenstein. Als sie nach rechts auf die Landesstraße 1036 abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den 57-jährigen Fahrer des Skodas, der auf der Landesstraße von Waldenburg in Richtung Öhringen fuhr, wodurch die beiden Autos kollidierten. Im VW befanden sich drei und im Skoda zwei Personen. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Insassen des Skodas wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Pkws entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Krautheim: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss mit VW kollidiert

Unter dem Einfluss von Alkohol kollidierte am Samstagabend ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad mit einem überholenden VW Caddy in Krautheim. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Trekkingrad von Krautheim in Richtung Altkrautheim unterwegs. Nach der Jagstbrücke wollte die 53 Jahre alte Fahrerin des Caddys den 65-Jährigen überholen. Da dieser erheblich alkoholisiert war und dadurch wohl nicht mehr die Spur halten konnte, fuhr er hierbei seitlich gegen den VW. Dadurch stürzte er zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand geringer Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da beim Eintreffen der Polizei Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer wahrgenommen werden konnte und er Probleme hatte sein Gleichgewicht zu halten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell