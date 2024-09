Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Offenau/Heilbronn: Mann wegen verfassungswidrigen Parolen festgenommen - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 7. September 2024, sollen in Offenau und Heilbronn zwei Männer verfassungswidrige Parolen von sich gegeben haben. Gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein älterer Mann in der Filiale eines Discounters im Offenauer Talweg eine Angestellte zunächst rassistisch beleidigt und im Anschluss verfassungswidrige Parolen gerufen habe. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnte der bisher Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 60 Jahre alt - Heller Teint - Trug ein graues T-Shirt und eine lange, schwarze Hose sowie eine Kappe Gegen 13.10 Uhr ereignete sich in der Heilbronner Innenstadt ein ähnlich gelagerter Fall, als ein 59-Jähriger vor einem Imbiss in der Straße "Am Wollhaus" randalierte und ebenfalls verfassungswidrige Parolen rief. Außerdem soll er den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt haben. Im Rahmen der folgenden Polizeikontrolle konnte sich der Mann zunächst nicht ausweisen, weshalb er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle gebracht wurde. Im Rahmen der folgenden Maßnahmen zeigte der Mann vermehrt alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daher musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und wurde danach entlassen. Ob es sich bei dem 59-Jährigen um dieselbe Person handelt, welche zuvor in Offenau auffällig geworden war, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen in Offenau und Heilbronn machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

