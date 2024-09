Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Fahrzeuge beschädigt, erheblicher Sachschaden

Gleich zwei Fahrzeuge mit einem Stern wurden in der Buchener Kaiserstraße stark beschädigt. In der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Montagnachmittag, 16.30 Uhr, wurden sowohl ein schwarzer Mercedes S63 als auch ein weißer CLA mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beim schwarzen Fahrzeug wird auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Dieses wurde rundum beschädigt. Nicht ganz so groß ist das Ausmaß des Schadens beim weißen Pkw. Hier wurde lediglich die Beifahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Buchen sucht Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter machen kann, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

