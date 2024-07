Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 46-Jähriger belästigt Reisende sexuell - Geschädigte gesucht

Schorndorf/Waiblingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung von zwei bislang unbekannten Reisenden ist es am späten Samstagabend (13.07.2024) gegen 23:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wählte ein Zeuge den Notruf, nachdem ein 46-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger die beiden bislang unbekannten Reisenden in der Bahn zwischen Schorndorf und Waiblingen unsittlich berührt haben soll. Die alarmierten Polizisten trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt der S2 in Waiblingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die Geschädigten befanden sich offenbar nicht mehr in der S-Bahn. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere die beiden geschädigten Reisenden werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

