Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Pedelecs gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

In den vergangenen Tagen wurden in Erlenbach zwei Pedelecs aus einer Garage gestohlen, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Besitzer hatte die Räder am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr noch in der Garage in der Straße "Am Hochbehälter" gesehen. Am Donnerstag gegen 13 Uhr bemerkte er das Fehlen der beiden Pedelecs der Marke Cube. Der oder die Diebe müssen sich in diesem Zeitraum Zugang zur Garage verschafft und die Räder entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Rappenau: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von fast 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend bei Bad Rappenau. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 22.30 Uhr in seinem Mercedes auf der Babstadter Straße ortsauswärts in Richtung der Landesstraße 549 und wollte auf diese nach links in Richtung Fürfeld abbiegen. Dabei erkannte er das Stoppschild an der Einmündung wohl zu spät, woraufhin er stark abbremste. Der Mercedes geriet dadurch ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Erlenbach: Technische Geräte aus Auto gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen in Erlenbach geparkten BMW ein und bauten daraus das Navigationsgerät und das Kombiinstrument aus. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 20.30 Uhr in der Rieslingstraße geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen der Gerätschaften. Der oder die Täter verschafften sich im angegebenen Zeitraum auf unbekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und stahlen die im Fahrzeug verbauten Geräte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell