POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

A81/Untergruppenbach: Fünf Verletzte bei Unfall

Fünf Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach am Montagnachmittag. Gegen 16.40 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem BMW zwischen den Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn-Untergruppenbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dieses ins Schleudern geriet. Der BMW schleuderte auf ein rechts neben ihm fahrendes Fahrzeug, woraufhin beide Autos nach rechts von der Fahrbahn abkamen und im Wald neben der Autobahn landeten. Bei der Kollision wurden drei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Alle wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag bei Bad Rappenau sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14.45 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße 2157 von Bonfeld in Richtung Kirchhausen unterwegs, als ihr bei starkem Regen ein Fahrzeug auf ihrer Fahrbahn entgegenkamen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Frau mit ihrem Auto zunächst nach rechts aus, verlor im Anschluss die Kontrolle über den Hyundai und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfallverursacher, der Fahrer eines dunklen Autos mit der Größe eines VW Golfs, setzte seine Fahrt in Richtung Bonfeld fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

