Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Whatsapp Betrug!

Ludwigshafen (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Ludwigshafen wurde am Morgen des 08.09.2024 von einer unbekannten Person in Whatsapp angeschrieben, die sich als Tochter der Frau ausgab.

Die Person gab an, sich in finanziellen Schwierigkeiten zu befinden, woraufhin die Frau zwei Überweisungen tätigte. Erst als die Frau später mit ihrer Tochter in Kontakt trat, fiel der Schwindel auf. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 4.000EUR.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

- Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell