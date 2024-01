POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Wittingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages, zwischen 00:00 und 02:45 Uhr, sprengten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Vorhop. Die Täter entwendeten vermutlich Bargeld in zunächst unbekannter Höhe. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

