POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Unbekannter verletzt Partygäste

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (07.07.24) zwei Partygäste an der Coesfelder Straße verletzt. Gegen 2 Uhr wollte er noch mitfeiern. Weil ihm der zu zahlende Eintritt nicht passte, wurde er aggressiv und schlug sein Gegenüber. Als ihm eine weitere Person helfen wollte, attackierte der Unbekannte auch diese. Beide kamen verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mann flüchtete in Richtung Grenzweg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- 30 - 35 Jahre - rund 1,80 Meter - kräftige Statur - leichter Bart - Kapuzenpullover

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

