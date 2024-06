Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtgebiet Pinneberg zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen.

Die erste Tat geschah von Freitag auf Samstag (14./15.06.2024) in der Straße Fahltskamp. In einer Zeit von ungefähr 19:30 Uhr bis 13:30 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in die betroffene Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob bei der Tat Gegenstände entwendet wurden, konnte bisher nicht näher benannt werden.

Die zweite Tat ereignete sich am Sonntag (16.06.2024) von circa 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Haubach-Straße. Auch hier drang eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnung im Obergeschoss ein. Bei einer anschließenden Absuche der Räumlichkeiten nahm man Bargeld in Höhe eines geringen dreistelligen Eurobetrags an sich.

Für beide Taten liegen bisher keine Täterhinweise vor, weshalb das zuständige Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg auf der Suche nach Zeugen ist.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

