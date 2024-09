Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Geschäft

Ludwigshafen (ots)

Sonntagnacht (08.09.2024), um 01:30 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Geschäft in der Otto-Stabel-Straße ein. Sie entwendeten mehrere Wärmelampen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in Richtung Dammstraße.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, 20-30 Jahre alt, maskiert mit Sturmhaube, normale Statur.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell