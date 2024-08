POL-COE: Dülmen, Sternstraße/Skoda aufgebrochen und Rucksack gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (12.08.) gegen 22:15 Uhr eine Hecke offenbar absichtlich durch Feuer beschädigt. Dazu entzündeten sie Grillanzünder und platzierten sie in der Hecke, sodass diese in Brand geriet. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer frühzeitig, löschten es gemeinsam mit der Eigentümerin der Hecke und verhinderten so noch größeren ...

