POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg, Borkener Straße/Autoscheiben eingeschlagen

Coesfeld (ots) - Fahrraddiebe haben in Ascheberg mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen, zwischen 02.00 Uhr und 06.00 Uhr schlugen die Diebe am Montag Morgen (12.08.) zu. In der Straße Witthoffs Weide fehlen ein Pedelec sowie ein Mountainbike aus einer Gartenhütte, In der Paul-Keller-Straße ein Pedelec aus einer Garage. In ...

mehr