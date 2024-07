Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche, Einweisung und mehr

Meienrzhagen (ots)

Diebesgut gefunden

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei in Meinerzhagen ein Diebstahl aus einem Pkw an der Oststraße gemeldet. Ein polizeibekannter 21-Jähriger konnte angetroffen werden, der vermeintliches Diebesgut bei sich führte. Er wurde durch Zeugen beobachtet, wie er an den Türen mehrerer Pkw zog. Ihm konnte eine weitere Tat an der Beurhausstraße zugeordnet werden, womöglich hat er auch weitere begangen. Durch die Polizei wurden ihm eine Musikbox, Bargeld, ein iPhone, Kopfhörer, Parfüm, Sonnenbrillen und eine Powerbank abgenommen. Die Polizei sucht nun mögliche weitere Geschädigte. Der Wohnungslose Tatverdächtige wurde zur Wache Lüdenscheid verbracht, wo er auf Grund seines Verhaltens nach Rücksprache mit einem Arzt und der Ordnungsbehörde einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt wurde. Weitere Geschädigte können sich bei dem zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter 0237191996232 melden.

Dieseldiebstahl und Graffiti

Ein unbekannter Täter entwendete circa 50 Liter Kraftstoff aus einer geparkten Zugmaschine. Die Tat ereignete von Dienstag auf Mittwoch Am Schützenplatz. Die Polizei sucht Zeugen. In der gleichen Nacht wurde zudem am dortigen Schützenhaus Graffiti auf eine Hinweistafel gesprüht. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell