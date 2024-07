Menden (ots) - Bei dem soeben veröffentlichten Text hat sich ein Fehler eingeschlichen, die Körperverletzung an der Bodelschwinghstraße ereignete sich gestern, also am 22.07.2024. Wir bitten, dies zu entschuldigen. /lubo Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

