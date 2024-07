Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wichtiger Nachtrag zur vorherigen Meldung

Menden (ots)

Bei dem soeben veröffentlichten Text hat sich ein Fehler eingeschlichen, die Körperverletzung an der Bodelschwinghstraße ereignete sich gestern, also am 22.07.2024. Wir bitten, dies zu entschuldigen. /lubo

