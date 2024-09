Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Peugeot kollidiert mit Baum - Drei Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Gegen 13.45 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Kreuzäckerstraße unterwegs und bog nach rechts in die Kolpingstraße ein, um in Richtung Heilbronn Innenstadt zu fahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie im Anschluss mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Peugeot mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall wurden die drei Mitfahrer der 44-Jährigen leicht verletzt und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten.

Heilbronn: Fahrerin von E-Scooter angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person fuhr am Dienstagmorgen in Heilbronn die Fahrerin eines E-Scooters an und flüchtet anschließend. Gegen 6.25 Uhr kreuzte eine 24-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug einen Zebrastreifen in der Karlsstraße. Dies nahm der unbekannte Lenker eines Pkws vermutlich zu spät wahr und kollidierte mit der Frau. Bei dem Unfall zog sich die 24-Jährige schwere Verletzungen zu und blieb am Boden liegen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Gestürzte, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell