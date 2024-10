Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Festnahme nach räuberischer Erpressung, Polizistin bei Widerstand verletzt, Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Mann nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Am Dienstagnachmittag wurde in Neckarsulm ein Mann nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 15.20 Uhr wollten zwei 19 und 21 Jahre alte Männer den Kassenbereich eines Einkaufscenters in der Rötelstraße verlassen und wurden vom Ladendetektiv aufgefordert stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam der Jüngere nach, der Ältere versuchte allerdings zu flüchten. Der Mann konnte eingeholt und festgehalten werden. Hierbei schlug er einem Ladendetektiv ins Gesicht und trat gegen dessen Schienbein. Außerdem versuchte er weiterhin zu flüchten und konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand daran gehindert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Personen konnte Diebesgut im Wert von circa 10 Euro bei ihnen aufgefunden werden. Beim 21-Jährigen fanden die Beamten außerdem circa 50 Gramm Haschisch auf. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Der Jüngere muss mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

Heilbronn: Polizistin bei Widerstand verletzt

Bei einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Dienstagvormittag eine Polizistin in Heilbronn-Neckargartach leicht verletzt. Die Beamten wurden gegen 11.30 Uhr wegen Streitigkeiten in die Kirchbergstraße gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung verweigerte ein 30-Jähriger zunächst die Herausgabe seiner Personalien und leistete im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der stark alkoholisierte 30-Jährige musste anschließend die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A81/Abstatt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am Dienstagabend bei Abstatt einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 21.50 Uhr war der oder die Unbekannte mit ihrem Sattelzug in nördlicher Richtung auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Heilbronn-Untergruppenbach unterwegs und befuhr hierbei den rechten von drei Fahrstreifen. Als die Person ein Fahrzeug vor ihr überholen wollte, wechselte sie hierzu auf den mittleren Fahrstreifen und übersah hierbei offenbar den dort bereits fahrenden Mercedes eines 31-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Mercedes-Fahrer auf die linke Spur aus und kollidierte hier mit dem BMW eines 29-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, ihre Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Sattelzugs setzte die Fahrt in Richtung Würzburg fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, dem Sattelzug oder dessen Lenker machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Abstatt: Sprinterfahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Sprinters mit Heilbronner Kennzeichen wird nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen von der Polizei gesucht. Gegen 6.40 Uhr war der Sprinter auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs und soll auf Höhe der Anschlussstelle Untergruppenbach ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung durchgeführt haben. Ein dahinterfahrender 51-Jähriger musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden mit seinem Opel nach links ausweichen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Opel-Fahrer leicht, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Sprinters setzte die Fahrt in Richtung Stuttgart fort, ohne seinen oder ihren Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der unfallflüchtigen Person machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Gundelsheim: Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntag in Gundelsheim, sucht die Polizei Zeugen. Eine 31-Jährige hatte ihren Audi gegen 15 Uhr in der Oststraße abgestellt. Als sie gegen 23 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Auto fest. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

