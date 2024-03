LPI-J: Weitere Schmierereien in Eisenberg

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Eine brennende Altpapiertonne stellte ein Zeuge kurz vor Mitternacht am Montag in der Friedrich-Ebert-Straße fest. Augenscheinlich entzündete vorab ein Unbekannter den Inhalt der Tonne, sodass diese komplett niederbrannte. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Tonne indes, welche im Innenhof stand, wurde komplett zerstört. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

