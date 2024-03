LPI-J: Mülltonne entzündet

Jena (ots) - Am Montag kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei zwei E-Scooterfahrer. Was beide Verkehrsteilnehmer einte war, dass sie vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumierten. Zur Mittagszeit fiel ein 27-Jähriger auf seinem Gefährt auf, da er ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Am Nachmittag ertappten die Beamten einen 26-Jährigen, ...

mehr