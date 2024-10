Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung zum Amtswechsel der Revierleitung des Polizeireviers Tauberbischofsheim

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Polizeioberrätin Estelle Teichgräber folgt auf Burkhard von der Groeben an der Spitze des Polizeireviers Tauberbischofsheim

Seit Anfang September steht eine neue Chefin an der Spitze des Tauberbischofsheimer Polizeireviers. Polizeioberrätin Estelle Teichgräber hat die Amtsgeschäfte von Polizeidirektor Burkhardt von der Groeben übernommen. Nach fast zehn Jahren an der Spitze des Polizeireviers wurde Polizeidirektor Burkhard von der Groeben am Montag im Rahmen einer Feierstunde im Tauberbischofsheimer Rathaus offiziell von seiner Nachfolgerin als Revierleiter abgelöst.

Burkhard von der Gröben verrichtet seit fast 30 Jahren seinen Dienst bei der Polizei Baden-Württemberg. Nach seiner Einstellung 1995 bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal ging es für ihn zwei Jahre später in den Streifendienst nach Stuttgart. 2001 kehrte er der Landeshauptstadt den Rücken und began seine Arbeit im Bereich des heutigen Polizeipräsidiums Heilbronn, wo er zahlreiche Führungsaufgaben bekleidete und Studiengänge zum Aufstieg in den gehobenen und den Höheren Polizeidienst erfolgreich absolvierte. Nach zwei Jahren Lehrtätigkeit an der Hochschule der Polizei in Wertheim, stand er seit dem 1. November 2014 dem Polizeirevier in der Tauberstadt vor und führte es im folgenden Jahrzehnt durch zahlreiche Herausforderungen und Veränderungen. In seiner Ansprache würdigte Polizeivizepräsident Geistler die Leistungen des Polizeidirektors. "Burkhard von der Groeben hat die Aufgaben und Eigenschaften, die im Amt eines Revierleiters von Bedeutung sind, mit ganzem Herzen und großer Identifikation gelebt. Er hat mit seinem nahbaren und dennoch klaren Führuingsstil, all seine Kollegen mitgenommen und das Klima im Revier äußerst positiv geprägt." so der Polizeivizepräsident über die Arbeit von Burkhardt von der Groeben als Chef des Tauberbischofsheimer Reviers. Mit knapp 60 Tauberbischofsheimer Kolleginnen und Kollegen trug von der Groeben Sorge für die Sicherheit von rund 50.000 Menschen im Zuständigkeitsgebiet. Er hat nun die Wirkungsstätte mit seiner Nachfolgerin Estelle Teichgräber getauscht und die Funktion als Leiter des Stabsbereichs Einsatz im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums übernommen.

Nach 15 Dienstjahren in zahlreichen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg hat es Estelle Teichgräber zum 1. September wieder in ihre Heimat, den Main-Tauber-Kreis, verschlagen. Seit ihren Anfängen bei der Bereitschaftspolizei 2009 kann die 34-Jährige auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Nachdem sie als Polizeikommissarin für das Polizeirevier Eppingen im Dienst war, folgten mehrere Umsetzungen innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn. Sie bringt reichlich Führungserfahrung mit, nachdem sie nach Abschluss ihres Studiums für den höheren Polizeidienst im Oktober 2021, bereits verschiedene leitende Funktionen bekleidete. Unter anderem war sie als Revierleiterin beim Polizeirevier Lauffen tätig und führte zuletzt den Stabsbereich Einsatz im Führungs- und Einsatzstab. Polizeivizepräsident Geistler würdigte den bisherigen Werdegang der Revierleiterin und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft: "Wenn Estelle Teichgräber etwas macht, dann macht sie es richtig. Ihre Führungsqualitäten werden beim Polizeirevier auch weiterhin gebraucht und die Mitarbeitenden freuen sich auf ihre neue Chefin."

Bei der Feierstunde zum Amtswechsel dankten auch Landrat Christoph Schauder und der Personalratsvorsitzende Jörg Reutter in ihren Grußworten dem ehemaligen Revierleiter von der Groeben für seinen Einsatz. Die Nachfolgerin Teichgräber hießen sie herzlich willkommen und wünschten ihr viel Erfolg für die bevorstehenden Herausforderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell