POL-WHV: Auffahrunfall in Varel: Drei Fahrzeuge beschädigt

Varel (ots) - Am 12.09.2024 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Waisenhausstraße, in Varel gegen 22:00 Uhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das von ihr geführte Fahrzeug nicht über eine gültige Pflichtversicherung verfügt. Darüber hinaus lenkte die Beschuldigte einen Pkw mit Schaltgetriebe, ...

mehr