Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung und gültiger Fahrerlaubnis in Varel unterwegs

Varel (ots)

Am 12.09.2024 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Waisenhausstraße, in Varel gegen 22:00 Uhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das von ihr geführte Fahrzeug nicht über eine gültige Pflichtversicherung verfügt. Darüber hinaus lenkte die Beschuldigte einen Pkw mit Schaltgetriebe, obwohl ihre Fahrerlaubnis auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe beschränkt ist (Schlüsselzahl 78).

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es erwartet sie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Polizei Wilhelmshaven weist darauf hin, dass das Führen eines Fahrzeugs ohne gültige Versicherung und außerhalb der erlaubten Fahrerlaubnisklasse nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, sondern auch die Verkehrssicherheit erheblich gefährdet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell