POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Schüttorf (ots)

Gestern gegen 16.05 Uhr überholte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Salzbergener Straße in Schüttorf aus Richtung Salzbergen kommend den 26-jährigen Fahrer eines Audi A4. Kurz davor gab der unbekannte Fahrer eines Maserati mehrmals Lichthupe und nötigte den 26-Jährigen zum frei machen der Fahrbahn, um das Überholen zu ermöglichen. Im Anschluss daran fuhr der Unbekannte mit rasanter Geschwindigkeit über die Graf-Egbert und Bentheimer Straße in Richtung Bad Bentheim. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrers und/oder weitere Informationen zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

